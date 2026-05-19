Дмитриев создал аккаунт в китайской соцсети WeСhat

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев создал аккаунт в китайской социальной сети WeСhat. Об этом сообщили в фонде.

В своем приветственном сообщении в соцсети он поприветствовал своих подписчиков.

«Здесь буду делиться новостями о глобальном экономическом сотрудничестве, актуальными инвестиционными наблюдениями и идеями позитивного предпринимательства. Подписывайтесь!» — написал он.

Недавно Дмитриев заявил, что очередное продление со стороны США разрешения на продажу российской нефти и нефтепродуктов, находящихся на танкерах в море, говорит о том, что мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей.

17 апреля Минфин США во второй раз разрешил сделки с российской нефтью и нефтепродуктами, которые уже находились на танкерах в море по состоянию на день принятия решения.

Ранее Дмитриев предупредил лидеров ЕС о расплате.