Дмитриев: евробюрократы уже не могут отрицать свои катастрофические провалы

Лидеры Европейского союза больше не могут отрицать свои собственные «катастрофические провалы». Об этом в социальной сети Х заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал публикацию газеты Wall Street Journal, в которой говорится, что лидеры европейских стран сталкиваются с беспрецедентной непопулярностью на фоне слабой экономики, негативного отношения к иммиграции и растущей поддержки популистских партий по всему континенту.

«Все это правда. Почему на Wall Street Journal сошло внезапное озарение? Европейские бюрократы просто не могут отрицать свои катастрофические провалы. Расплата не заставит себя долго ждать», — написал руководитель РФПИ.

До этого немецкий профессор публичного права, а также права СМИ и телекоммуникаций в Университете Ольденбурга Фолькер Беме-Несслер заявил, что многие европейские политики боятся свободы и потери власти, страх в ЕС становится «политическим инструментом», а само объединение движется к «государству запугивания».

Ранее в Совфеде спрогнозировали крах Евросоюза.