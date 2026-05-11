Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Дмитриев предупредил лидеров ЕС о расплате

Дмитриев: евробюрократы уже не могут отрицать свои катастрофические провалы
Александр Вильф/РИА Новости

Лидеры Европейского союза больше не могут отрицать свои собственные «катастрофические провалы». Об этом в социальной сети Х заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал публикацию газеты Wall Street Journal, в которой говорится, что лидеры европейских стран сталкиваются с беспрецедентной непопулярностью на фоне слабой экономики, негативного отношения к иммиграции и растущей поддержки популистских партий по всему континенту.

«Все это правда. Почему на Wall Street Journal сошло внезапное озарение? Европейские бюрократы просто не могут отрицать свои катастрофические провалы. Расплата не заставит себя долго ждать», — написал руководитель РФПИ.

До этого немецкий профессор публичного права, а также права СМИ и телекоммуникаций в Университете Ольденбурга Фолькер Беме-Несслер заявил, что многие европейские политики боятся свободы и потери власти, страх в ЕС становится «политическим инструментом», а само объединение движется к «государству запугивания».

Ранее в Совфеде спрогнозировали крах Евросоюза.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!