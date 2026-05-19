Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Политика

Эксперт: ядерные учения неслучайно совпали с визитом Путина в КНР

Военэксперт Корнев: ядерные учения РФ и Белоруссии являются сигналом Западу
Министерство обороны РФ

Проведение ядерных учений России и Белоруссии неслучайно совпало с визитом президента РФ Владимира Путина в Китай. Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Корнев. По его словам, которые цитирует газета «Известия», это не просто проверка боевой готовности, но и сигнал западным странам.

«Нахождение Верховного главнокомандующего за рубежом не создает никаких препятствий для контроля над ядерным арсеналом. <...> Наша современная система управления стратегическими ядерными силами полностью исключает появление «слепых зон». Технические средства позволяют отдавать любые приказы из любой точки земного шара», — сказал Корнев.

Более того, тестирование каналов связи в таких условиях может стать одним из важнейших, хоть и не афишируемых элементов проверки, добавил он.

С 19 по 21 мая Россия и Белоруссия проводят совместные учения по подготовке и использованию ядерных сил в условиях возможной войны. На Западе отнеслись к ним с тревогой: многие эксперты увидели в этом «сигнал» со стороны Москвы. Что за учения сейчас проходят и о чем они «сигнализируют» Западу — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Грузии начались совместные с НАТО военные учения.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!