Эксперт: ядерные учения неслучайно совпали с визитом Путина в КНР

Проведение ядерных учений России и Белоруссии неслучайно совпало с визитом президента РФ Владимира Путина в Китай. Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Корнев. По его словам, которые цитирует газета «Известия», это не просто проверка боевой готовности, но и сигнал западным странам.

«Нахождение Верховного главнокомандующего за рубежом не создает никаких препятствий для контроля над ядерным арсеналом. <...> Наша современная система управления стратегическими ядерными силами полностью исключает появление «слепых зон». Технические средства позволяют отдавать любые приказы из любой точки земного шара», — сказал Корнев.

Более того, тестирование каналов связи в таких условиях может стать одним из важнейших, хоть и не афишируемых элементов проверки, добавил он.

С 19 по 21 мая Россия и Белоруссия проводят совместные учения по подготовке и использованию ядерных сил в условиях возможной войны. На Западе отнеслись к ним с тревогой: многие эксперты увидели в этом «сигнал» со стороны Москвы. Что за учения сейчас проходят и о чем они «сигнализируют» Западу — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Грузии начались совместные с НАТО военные учения.