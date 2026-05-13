В Грузии начались совместные с НАТО военные учения

В Грузии стартовали военные учения совместно с военнослужащими из пяти стран НАТОСША, Великобритании, Польши, Испании и Румынии. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Уточняется, что маневры под названием «След Трои» проходят на территории военной базы Мухровани восточнее Тбилиси. Руководят учениями грузинские и американские военные.

Издание напоминает, что мероприятие подобного рода проводится в четвертый раз. В 2024 году администрация бывшего президента США Джо Байдена взяла паузу на военное сотрудничество с Тбилиси, а в 2025-м Вашингтон возобновил его.

13 мая стало известно, что впервые совместные военные учения с НАТО провела Сербия. По данным минобороны страны, в маневрах приняли участие около 600 военнослужащих из Сербии, Италии, Румынии и Турции. За мероприятием следили наблюдатели из нескольких стран альянса, включая США, Великобританию и Францию.

Ранее в Госдуме обратились к Сербии на фоне военных учений с НАТО.

 
