Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
 (обновлено  )
Политика

Сырский обвинил Россию в подготовке атаки через Белоруссию

Главком ВСУ Сырский: угроза Украине со стороны Белоруссии реальна
Офис президента Украины

Главком ВСУ Александр Сырский обвинил Россию в подготовке наступательной операции с севера, со стороны Белоруссии. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Militarnyi.

«Вы знаете последние данные нашей разведки и заявления нашего президента Украины об угрозе со стороны Белоруссии. Возможны операции на севере. У нас есть данные, и мы знаем, что российский Генштаб сейчас активно просчитывает и планирует наступательные действия с севера. Это значит, что фронт увеличится еще сильнее», — заявил он.

При этом в интервью «24 каналу» замглавы офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что Россия сможет атаковать Украину с территории Белоруссии только когда «соберет какую-то вменяемую группировку» в стране, однако такой возможности он не увидел.

В начале начале мая спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко также отметил, что Россия не держит на белорусской территории подразделений, которые могли бы перейти границу с Украиной.

Ранее украинцы решили завалить мосты на границе с Белоруссией.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!