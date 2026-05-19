Сырский обвинил Россию в подготовке атаки через Белоруссию

Главком ВСУ Александр Сырский обвинил Россию в подготовке наступательной операции с севера, со стороны Белоруссии. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Militarnyi.

«Вы знаете последние данные нашей разведки и заявления нашего президента Украины об угрозе со стороны Белоруссии. Возможны операции на севере. У нас есть данные, и мы знаем, что российский Генштаб сейчас активно просчитывает и планирует наступательные действия с севера. Это значит, что фронт увеличится еще сильнее», — заявил он.

При этом в интервью «24 каналу» замглавы офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что Россия сможет атаковать Украину с территории Белоруссии только когда «соберет какую-то вменяемую группировку» в стране, однако такой возможности он не увидел.

В начале начале мая спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко также отметил, что Россия не держит на белорусской территории подразделений, которые могли бы перейти границу с Украиной.

Ранее украинцы решили завалить мосты на границе с Белоруссией.