Украинцы решили завалить мосты на границе с Белоруссией

Украина укрепляет границу с Белоруссией и уже «завалила» находящиеся рядом мосты через водные переправы. Об этом изданию «Телеграф» рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС) Сергей Кузан.

«Мы укрепляем линию государственной границы, завалили мосты через водные переправы. На белорусской границе, с нашей стороны, обрыв реки достигает десять метров. То есть достаточно удобные условия, чтобы ввести оборону. <…> Это сигнал, что мы перестраиваем и обустраиваем эту линию, используем прошлый опыт, показываем, что не зайдут ни колонны техники, как в 2022-м, ни малые пехотные штурмовые группы», — отметил он.

Кузан также добавил, что чем больше укреплений на границе построит Украина и чем лучше будет обустроена «оборонительная полоса», тем больше ресурсов и времени понадобится для того, чтобы ее штурмовать.

«Мы даем сигнал, что создать «буферную» зону, как, например, на Сумщине, будет тяжело, и этот трюк не пройдет на севере Киевщины. Вот и все, очень простая, четкая логика. А дальше уже — чья позиция перевесит. То есть мы поднимаем ставки», — подчеркнул Кузан.

В апреле спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что украинские пограничники не зафиксировали перемещений техники или «подтягивания» российских войск к границе с Белоруссией. Он отметил, что Россия сейчас не держит на территории Белоруссии больших сил, в том числе пехотных подразделений, которые могли бы атаковать украинские войска в ближайшее время.

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия якобы «еще раз» будет пытаться «втянуть» Белоруссию в конфликт.

В марте белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков отметил, что западные страны наращивают военную инфраструктуру на границе с Белоруссией.

