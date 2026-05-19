На Западе заявили, что новое предложение Ирана для США очень похоже на старое

Последнее предложение Ирана мало отличается от предыдущего, уже отвергнутого президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет агентство Reuters.

Иранское предложение включает требования прекращения боевых действий, вывода войск США, выплаты репараций, снятия санкций и прекращения морской блокады.

Несмотря на слухи о возможном согласии США разблокировать четверть иранских активов и разрешить мирную ядерную деятельность под контролем МАГАТЭ, американский чиновник опроверг агентству информацию о приостановке нефтяных санкций на время переговоров.

12 мая агентство Fars со ссылкой на источник сообщило о пяти условиях Тегерана, выдвинутых Вашингтону для возобновления мирных переговоров. В списке требований — прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан; снятие санкций; разморозка иранских активов; компенсация за потери, вызванные войной. Одним из важнейших условий источник назвал признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.

В США выдвинули встречные условия. Американские власти настаивают на вывозе из Ирана в США 400 килограммов обогащенного урана и на том, что в Исламской Республике останется лишь один действующий ядерный объект. От выплат Ирану Вашингтон также отказывается.

Ранее Европа начала переговоры с Ираном о разблокировке Ормузского пролива.