Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Политика

На Западе заявили, что новое предложение Ирана для США очень похоже на старое

Reuters: последнее предложение Ирана мало отличается от предыдущего
Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Последнее предложение Ирана мало отличается от предыдущего, уже отвергнутого президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет агентство Reuters.

Иранское предложение включает требования прекращения боевых действий, вывода войск США, выплаты репараций, снятия санкций и прекращения морской блокады.

Несмотря на слухи о возможном согласии США разблокировать четверть иранских активов и разрешить мирную ядерную деятельность под контролем МАГАТЭ, американский чиновник опроверг агентству информацию о приостановке нефтяных санкций на время переговоров.

12 мая агентство Fars со ссылкой на источник сообщило о пяти условиях Тегерана, выдвинутых Вашингтону для возобновления мирных переговоров. В списке требований — прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан; снятие санкций; разморозка иранских активов; компенсация за потери, вызванные войной. Одним из важнейших условий источник назвал признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.

В США выдвинули встречные условия. Американские власти настаивают на вывозе из Ирана в США 400 килограммов обогащенного урана и на том, что в Исламской Республике останется лишь один действующий ядерный объект. От выплат Ирану Вашингтон также отказывается.

Ранее Европа начала переговоры с Ираном о разблокировке Ормузского пролива.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!