Украина извинилась перед странами Балтии и Финляндией за падение дронов

Киев принес извинения за падения дронов ВСУ в Балтии и Финляндии

В Киеве принесли извинения Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии за падение на их территории беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X.

«Мы уже принесли свои извинения Эстонии, Латвии и Литве, а также Финляндии за непреднамеренные инциденты [с дронами]», — сказал он.

По его словам, сейчас специальные учреждения тесно сотрудничают, чтобы свести к минимуму повторение таких ситуаций.

До этого Финляндия неоднократно сообщала об обнаружении украинских БПЛА на своей территории. 3 мая страна ввела бесполетную зону на границе с Россией из-за дрона в своем воздушном пространстве.

В тот же день премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что нарушение финского воздушного пространства украинскими беспилотниками недопустимо. При этом политик отметил, что Хельсинки поддерживает Киев и понимает необходимость самообороны.

Также поступали сообщения о разбившихся украинских БПЛА в Литве, Латвии и Эстонии.

Ранее Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать гражданскую инфраструктуру в Петербурге.