В офисе Зеленского поделились ожиданиями от действий России на фронте летом

Украина считает, что Россия намерена к началу сентября выйти на административную границу Донецкой области. Об этом в интервью «24 каналу» заявил замглавы офиса президента Украины Павел Палиса.

«Россияне в этом году будут сконцентрированы на выходе на административные границы Донецкой области и будут развивать свое наступление на запорожском направлении, то есть на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей», – отметил Палиса.

При этом замглавы офиса Зеленского попытался убедить украинцев, что России реализовать свои планы «не удастся».

В мае Bloomberg сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил европейцам о предстоящем летнем наступлении России.

16 мая начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов рассказал, что российские войска после освобождения Луганской народной республики (ЛНР) начали наступать широким фронтом на Харьковскую область.

18 мая украинский военный эксперт Константин Машовец отметил, что российские войска возобновили наступление в Днепропетровской области.

Ранее военный эксперт пообещал Украине «горячее лето».