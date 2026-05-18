На Украине сообщили, что ВС РФ возобновили наступление на одном из направлений

Российские войска возобновили наступление в Днепропетровской области. Об этом заявил украинский военный эксперт Константин Машовец, сообщает издание «Страна.ua».

Он заявил, что российские войска продвинулись на 3–3,5 км на участке Новогригорьевка — Вербовое, соединившись с малыми группами, ведут бои на западном берегу Янчура и приблизились к Новому Запорожью на 2 км.

ВС РФ стремятся оттеснить солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Успеновки, выйти к коммуникациям Доброполья. При этом наиболее опасными участками остаются районы между Новогригорьевкой и Березовым, а также западнее Янчура.

17 мая российские военные вошли в населенный пункт Рай-Александровки на Славянском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Cело находится в 17 км от Краматорска и Славянска.

По словам главы региона Дениса Пушилина, взятие этого населенного пункта даст возможность ВС РФ установить контроль над всей Краматорско-Славянской агломерацией.

Ранее на Украине сообщили о продвижении ВС РФ на границе Днепропетровской областей.