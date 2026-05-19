В ЕС назвали логичной отмену защиты для украинцев призывного возраста

Спецпредставитель ЕС по украинцам поддержала отмену защиты для военнообязанных
Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Илва Йоханссон считает оптимальным отменить право украинских мужчин призывного возраста на получение временного убежища в странах ЕС. Ее заявление приводит издание «Страна.ua».

Так еврочиновница ответила на вопрос о том, что будет с программой защиты украинских граждан в ЕС после истечения срока ее действия в марте 2027 года.

Йоханссон поделилась личным мнением о том, что нелогично предоставлять временную защиту военнообязанным украинцам, которым запрещено выезжать за пределы родной страны. При этом она подчеркнула, что окончательное решение по этому поводу пока не принято, и обсуждения продолжаются.

Источники в дипломатических кругах Евросоюза допускали, что программа временной защиты украинских беженцев в ЕС может быть продлена еще на год – до марта 2028 года. При этом во многих странах Европы уже начали ужесточать условия пребывания граждан Украины: например, в Ирландии их массово выселяют из социального жилья, а Германия задумалась о выдворении украинцев призывного возраста.

Ранее в Раде оценили намерение Германии высылать уехавших мужчин обратно на Украину.

 
