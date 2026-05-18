США ввели санкции против Управления по разведке Кубы и девяти физлиц
США в понедельник ввели санкции против Управления по разведке Кубы и девяти физических лиц, а также расширили ограничения против министерства внутренних дел (МВД) и национальной полиции республики. Об этом сообщается на сайте американского министерства финансов.

Также правительство США ввело дополнительные санкции против МВД республики и национальной полиции.

До этого в МИД острова заявили, что в случае нападения со стороны США Куба будет защищаться.

17 мая сообщалось, что власти Кубы начали усиливать оборону страны в страхе из-за возможного вторжения США.

До этого министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что агрессия США вызовет гуманитарную катастрофу и «кровавую баню» в стране. Он подчеркнул, что в случае военного конфликта обе стороны понесут людские потери. По мнению Родригеса, у США нет никаких оснований для того, чтобы нападать на «маленький остров, не представляющий никакой угрозы».

Ранее в США обвинили Кубу в сотрудничестве с врагами.

 
