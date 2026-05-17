Куба пообещала защищаться в случае нападения США

МИД Кубы: в случае нападения мы воспользуемся правом на оборону

В случае нападения со стороны США Куба будет защищаться. Об этом МИД республики сообщило на своей странице в X.

«Если Куба подвергнется нападению, она воспользуется своим правом на законную самооборону», — заявили в ведомстве.

Таким образом в МИД прокомментировали заявление замминистра иностранных дел Кубы Карлоса Фернандеса де Коссио. Он утверждает, что с каждым часом нарастают антикубинские усилия с целью оправдать агрессию против республики. По словам чиновника, США являются страной-агрессором, а Куба — подвергается агрессии и опирается на принцип законной самообороны.

17 мая сообщалось, что власти Кубы начали усиливать оборону страны в страхе из-за возможного вторжения США.

До этого министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что агрессия США вызовет гуманитарную катастрофу и «кровавую баню» в стране. Он подчеркнул, что в случае военного конфликта обе стороны понесут людские потери. По мнению Родригеса, у США нет никаких оснований для того, чтобы нападать на «маленький остров, не представляющий никакой угрозы».

Ранее в США обвинили Кубу в сотрудничестве с врагами.