Стало известно о подготовке Кубы к возможному вторжению США

Власти Кубы начали усиливать оборону страны в страхе из-за возможного вторжения США. Об этом сообщил телеканал CNN.

По информации источника, граждане Кубы проходят военную подготовку, настраиваясь на партизанскую борьбу в случае американской атаки. Агентство гражданской обороны страны распространило «семейное руководство», в котором содержатся рекомендации, как действовать во время военной агрессии.

В CNN отметили, что сами кубинцы относятся к ситуации с ноткой черного юмора. Фраза «когда придут американцы» стала для них скорее символом конца длительной проблемы — энергетической блокады, которая ухудшает экономику.

До этого министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что агрессия США вызовет гуманитарную катастрофу и «кровавую баню» в стране. Он подчеркнул, что в случае военного конфликта обе стороны понесут людские потери. По мнению Родригеса, у США нет никаких оснований для того, чтобы нападать на «маленький остров, не представляющий никакой угрозы».

Однако в Соединенных Штатах так не считают. В частности, госсекретарь США Марко Рубио обвинял власти Кубы в предоставлении территории представителям разведслужб стран — противников Вашингтона. Он подчеркивал, что США не могут позволить, чтобы их оппоненты размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях (~145 км) от них.

Ранее Трамп заявил, что США займутся Кубой, назвав страну «недееспособной».

 
