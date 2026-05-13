Глава МИД Кубы оценил последствия возможного вторжения США

Родригес: агрессия США в отношении Кубы вызовет гуманитарную катастрофу
Alexandre Meneghini/Reuters

Агрессия США в отношении Кубы вызовет гуманитарную катастрофу и «кровавую баню». Об этом в соцсети X написал министр иностранных дел республики Бруно Родригес.

Он подчеркнул, что в случае вторжения США на Кубу обе стороны понесут людские потери.

«Такую ставку могут сделать только политики, которые не отправят своих детей или родственников на войну», — написал глава МИД Кубы.

По словам Родригеса, нет никаких оснований для того, чтобы США напали на «маленький остров, не представляющий никакой угрозы».

До этого госсекретарь США Марко Рубио обвинил власти Кубы в предоставлении территории республики представителям разведывательных служб стран — противников Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы их оппоненты размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях (~145 км) от них.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона считает неприемлемыми ограничения в адрес Кубы, которые спровоцировали в стране топливный кризис.

Ранее Кубу назвали препятствием для США.

 
