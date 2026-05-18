Лавров упрекнул администрацию Трампа в новых санкциях против России

США уже при администрации президента Дональда Трампа вводят новые санкции против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Уже при администрации Трампа принимается все больше и больше самостоятельных, уже, так сказать, новых санкций помимо того, что все байденовские санкции исправно продлеваются», — сказал дипломат.

15 мая заместитель руководителя МИД РФ Александр Панкин заявил, что Вашингтон предпринимает действия в ущерб России, несмотря на переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. В качестве примера он привел «всевозможные санкции», список которых увеличивается.

13 мая Лавров заявил, что США пытаются при помощи санкций убрать российские компании «Лукойл» и «Роснефть» с мирового нефтегазового рынка, в том числе с рынков в Африке и с Балканского полуострова.

До этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что никаких подвижек в вопросе двусторонних отношений РФ и США нет, они по-прежнему на нуле. По его словам, пойти навстречу должны и сами Соединенные Штаты, но на данный момент шагов с их стороны не было.

Ранее в России исключили повторение «событий перестройки» в отношениях с США.

 
