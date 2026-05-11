Песков ответил на вопрос о развитии российско-американских отношений

Никаких подвижек в вопросе двусторонних отношениях РФ и США нет, они по-прежнему на нуле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Давайте не забывать, что у нас никаких подвижек в двусторонних отношениях нет, они на нуле по-прежнему», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что пойти навстречу должны и сами Соединенные Штаты, но на данный момент шагов с их стороны не было.

До этого Песков заявил, что приглашение президенту США Дональду Трампу посетить Россию остается в силе. Российский лидер Владимир Путин будет рад видеть американского коллегу в Москве.

30 апреля главы государств провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Главы двух государств обсудили урегулирование украинского конфликта. В частности, они сошлись в оценке поведения «киевского режима» во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президенты РФ и США считают, что украинские власти, подстрекаемые европейцами, ведут линию на затягивание конфликта.

Путин и Трамп в ходе беседы также условились и далее поддерживать контакты, как личные, так и на уровне своих помощников и представителей.

Ранее Песков раскрыл ключевую договоренность Путина и Трампа по итогам разговора.

 
