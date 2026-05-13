Лавров заявил о попытке США выдавить российские компании с мировых рынков нефти

Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

США пытаются при помощи санкций убрать российские компании «Лукойл» и «Роснефть» с мирового нефтегазового рынка. Об этом в интервью каналу RT India заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Вы упомянули ПАО «Лукойл» и ГК «Роснефть», а цель — она не скрывается — убрать эти компании из всего международного бизнеса», — отметил глава МИД России, отвечая на вопрос об американских санкциях против этих компаний.

По словам Лаврова, российские компании также пытаются «вывести» с мировых рынков в Африке и с Балканского полуострова.

14 апреля издание Politico сообщило, что американские санкции против загруженной на танкеры российской нефти, приостановленные в марте, возобновились.

Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа дождалась истечения ограничений — действие лицензии закончилось 11 апреля, однако до этого дня не было понятно, продлит ли Вашингтон данную меру. При этом, как пишет Politico, у России есть еще много способов обойти американские санкции.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле предполагали такой исход, так как он являлся одним из вариантов развития событий и Россия не первый год живет под «грузом» незаконных санкций.

Ранее политолог высказался о продлении США санкций против российской нефти.

 
