В МИД рассказали о действиях США в ущерб России

Панкин: США действуют в ущерб России, несмотря на переговоры по Украине

Вашингтон предпринимает действия в ущерб России, несмотря на переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом РИА Новости рассказал заместитель руководителя МИД РФ Александр Панкин.

В качестве примера он привел «всевозможные санкции», список которых увеличивается.

Дипломат добавил, что ряд послаблений в санкционном режиме наблюдаются, но носят только конъюнктурный характер.

Он напомнил, что американский президент Дональд Трамп говорит о желании урегулировать кризис на Украине. Панкин выразил надежду, что его обещания будут подтверждены действиями.

13 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на повестке России и США могло бы быть много взаимовыгодных проектов в области инвестиций и экономики.

Также представитель Кремля отметил, что никаких подвижек в вопросе двусторонних отношениях РФ и США нет, они по-прежнему на нуле. По его словам, пойти навстречу должны и сами Соединенные Штаты, но на данный момент шагов с их стороны не было.

Ранее Песков раскрыл ключевую договоренность Путина и Трампа по итогам разговора.