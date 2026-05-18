В Euroclear высказались о судьбе замороженных активов России

Euroclear: активы ЦБ РФ останутся замороженными
Активы Центробанка РФ в Euroclear Bank останутся замороженными. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Активы Центрального банка России, находящиеся в Euroclear Bank, остаются замороженными в соответствии с международными санкциями», — говорится на сайте.

Отмечается, что иск ЦБ РФ к Euroclear Bank не признается «законодательством ЕС», а «Euroclear не признает юрисдикцию суда».

15 декабря прошлого года в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на 18,17 трлн рублей, в котором хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

В мае 2026 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ РФ о взыскании с Euroclear €200 млрд из-за блокировки депозитарием российских активов.

Позднее стало известно, что бельгийский депозитарий Euroclear обжалует решение Арбитражного суда Москвы по активам Центробанка РФ.

Ранее Euroclear перевела Украине более €6,5 миллиардов от замороженных российских активов.

 
