Раскрыта сумма доходов от замороженных активов РФ, переведенных Украине

Депозитарий Euroclear за последние два года направил Украине 6,6 миллиарда евро доходов от замороженных активов РФ. Это следует из отчета финансовой организации, пишет РИА Новости.

«На сегодняшний день Euroclear выплатил около 6,6 миллиарда евро через механизм сверхдоходов в Европейский фонд для Украины», — говорится в документе.

В нем также сказано, что следующий платеж на сумму около 1,4 миллиарда евро должен пройти в июле текущего года.

В апреле сообщалось, что Euroclear в Брюсселе решил сменить охрану. Как писало издание EUobserver со ссылкой на источник, банк отказался от услуг крупной французской охранной компании Amarante и теперь будет сотрудничать с небольшой бельгийской Mentor Worldwide Security (MWSS). Ожидается, что специалисты Amarante покинут Euroclear в конце мая. Как выяснили журналисты, решение было принято из финансовых соображений.

Источник рассказал, что банк в ходе переговоров добивался от нее «скидок за скидками». Отмечается, что Amarante ежемесячно получала от Euroclear более миллиона евро. В свою очередь гендиректор MWSS Рикардо Коэнен не подтвердил и не опроверг EUobserver сотрудничество с Euroclear.

Ранее Euroclear упростил правила выплат по замороженным российским активам.

 
