Минздрав Ирана прокомментировал слухи об инвалидности и увечьях Хаменеи

Полученные верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи при американо-израильском ударе травмы не «изувечили» его внешность. Об этом заявил глава пресс-службы минздрава Ирана Хосейн Керманпур, передает государственное агентство IRNA.

По словам чиновника, Хаменеи — вопреки провоцируемым Западом слухам — не лишился конечностей и не стал инвалидом. Руководитель протокольной службы офиса иранского лидера Мазахер Хосейни уточнял, что Моджтаба Хаменеи идет на поправку после полученной травма спины и колена, а также рваной раны за ухом.

Верховный лидер Ирана пострадал в марте текущего года во время совместной бомбардировки США и Израиля. Он был избран на высшую руководящую должность в ночь на 9 марта и с тех пор еще ни разу не появлялся на публике. Пресс-служба лидера ограничилась несколькими посланиями от его имени: их либо зачитывали ведущие на телевидении, либо распространяли в печатной форме. Недавно иранские власти заверили, что Хаменеи принимает участие в переговорном процессе.

Ранее в Иране отвергли сообщения об эвакуации Хаменеи.