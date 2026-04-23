Война США и Израиля против Ирана
Стало известно о неутешительном состоянии Хаменеи: «Может понадобиться протез»

Hamed Jafarnejad/ISNA/WANA/Reuters

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи перенес три операции на ноге и ему может понадобиться протез, однако он сохраняет «активность и ясность ума». Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в Иране.

По их информации, «несмотря на тяжелые ранения, господин Хаменеи сохраняет ясность ума и активность».

«Ему трижды делали операцию на одной ноге, и он ожидает протезирования. Он перенес операцию на одной руке, и она постепенно восстанавливает свои функции. По словам чиновников, его лицо и губы сильно обожжены, что затрудняет речь, и в конечном итоге ему потребуется пластическая хирургия», — пишет NYT.

12 марта газета The Sun со ссылкой на источник в Тегеране сообщила, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара и в данный момент находится в коме. По информации издания, верховный лидер Ирана лишился одной или обеих ног. У него также повреждена печень или желудок, говорилось в публикации.

Позже президент США заявил, что новый верховный лидер Ирана, вероятно, жив, но он серьезно ранен и находится в плохом состоянии.

Ранее в США выяснили, что Али Хаменеи считал своего сына неподходящим для роли верховного лидера.

 
