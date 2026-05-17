В Иране заявили об участии Хаменеи в переговорах с США

Иран ведет переговоры с США под контролем верховного лидера аятоллы Моджтабы Хаменеи и высокопоставленных чиновников. Об этом заявил представитель духовного лидера в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Абдалла Хаджи Садеги, его слова приводит телеканал Al Mayadeen.

«Переговоры проходят под полным контролем наших высокопоставленных должностных лиц и зависят от поддержки верховного лидера», — сказал он.

До этого газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на дипломатические источники, что отсутствие аятоллы на публике создает напряженность в переговорах с США, а его молчание провоцирует разногласия в Тегеране. По их словам, Хаменеи не появлялся с конца февраля — после очередного американо-израильского удара, в результате которого предположительно получил серьезное ранение. Отмечается, что без него иранские элиты не могут решить, на какие уступки можно пойти в ходе диалога с США.

Сторонники «жесткой линии» размещают в социальных сетях призывы к Хаменеи выпустить хотя бы голосовое сообщение по теме переговоров и критикуют спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и других политиков, которых считают склонными к умеренной позиции.

Телеканал CNN при этом утверждает, что Хаменеи по-прежнему участвует в формировании военной стратегии Ирана и консультирует переговорщиков, но делает это в ограниченном режиме — не пользуется электронными средствами связи и взаимодействует со своими собеседниками либо лично, либо через курьеров.

Ранее Хаменеи заявил, что Иран собирается и дальше управлять Ормузским проливом без присутствия США.