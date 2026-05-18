Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас мечтает о военном поражении России, поэтому не может найти подходящего переговорщика для диалога с Москвой. Такое мнение в интервью Parlamentní listy высказал депутат Европарламента от Чехии Иван Давид.

По словам политика, достижение мира на основе компромиссов в Брюсселе даже не рассматривается: идея так называемого «справедливого мира» на деле подразумевает капитуляцию России и вынужденное согласие с условиями, которые будут ей навязаны.

«Каллас живет мечтой о военном поражении Москвы. Переговорщик с предложением о капитуляции, вероятно, не подошел бы. Трудно найти приемлемого в отношении России партнера, который предложил бы такой «справедливый мир»», — пояснил Давид.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель уже отказалась выступать посредником в переговорах между Россией и ЕС: она заявила, что урегулирование конфликта на Украине — задача действующих глав государств и правительств, поскольку для диалога с президентом России Владимиром Путиным необходима «политическая власть».

Сам российский лидер называл в качестве оптимальной кандидатуры переговорщика от Евросоюза бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, но эту идею в Брюсселе отвергли.

