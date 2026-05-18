Политолог усомнился в том, что на Украине «взялись» за коррупцию

Политолог Кнырик: арест Ермака не связан с антикоррупционной борьбой на Украине

Политолог, руководитель информагентства News Front Константин Кнырик в беседе с kp.ru прокомментировал коррупционный скандал, связанный с экс-главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

По мнению эксперта, происходящее не выглядит, как серьезная борьба с коррупцией, а скорее как операция по оказанию давления на Киев — с целью большего контроля над ним.

«Не верю в версию, что это все ради мира и ради того, чтобы избавиться от [украинского лидера Владимира] Зеленского. У команды [главы Белого дома Дональда] Трампа есть 1000 и один более легкий и быстрый способ избавиться от Зеленского, чем такая сложная комбинация», — сказал Кнырик.

18 мая Ермак вышел из СИЗО под залог в 140 млн гривен — более 230 млн рублей.

14 мая экс-главу офиса украинского президента заключили под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн (более 219 млн рублей).

12 мая сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около 748 млн рублей) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой бывший чиновник обсуждал с дизайнером проект дома.

