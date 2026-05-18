Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Политолог усомнился в том, что на Украине «взялись» за коррупцию

Политолог Кнырик: арест Ермака не связан с антикоррупционной борьбой на Украине
Alina Smutko/Reuters

Политолог, руководитель информагентства News Front Константин Кнырик в беседе с kp.ru прокомментировал коррупционный скандал, связанный с экс-главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

По мнению эксперта, происходящее не выглядит, как серьезная борьба с коррупцией, а скорее как операция по оказанию давления на Киев — с целью большего контроля над ним.

«Не верю в версию, что это все ради мира и ради того, чтобы избавиться от [украинского лидера Владимира] Зеленского. У команды [главы Белого дома Дональда] Трампа есть 1000 и один более легкий и быстрый способ избавиться от Зеленского, чем такая сложная комбинация», — сказал Кнырик.

18 мая Ермак вышел из СИЗО под залог в 140 млн гривен — более 230 млн рублей.

14 мая экс-главу офиса украинского президента заключили под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн (более 219 млн рублей).

12 мая сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около 748 млн рублей) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой бывший чиновник обсуждал с дизайнером проект дома.

Ранее экс-нардеп рассказал, из-за чего могут арестовать жену Зеленского.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!