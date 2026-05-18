Экс-нардеп рассказал, из-за чего могут арестовать жену Зеленского

Супругу украинского лидера Владимира Зеленского Елену могут арестовать в случае, если она не сможет доказать законность происхождения имеющихся у нее денежных средств, в частности $4 млн, предположительно, переданных ей соратником Зеленского Тимуром Миндичем. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший нардеп Владимир Олейник.



«Дело в том, что Елена Зеленская пока находится в статусе свидетеля. Ей выделялись деньги на карманные расходы. Есть информация о $4 млн, которые она получила на приобретение дома для родителей в Египте. В то же время $8 млн получил Зеленский на приобретение дома для своих родителей в Израиле. Поскольку она не должностное лицо, в отличие от [экс-главы офиса президента Андрея] Ермака и других, то понятно, что пока она в статусе свидетеля. Этот статус может впоследствии быть переквалифицированы на подозрение. Это делается легко», — сказал бывший украинский парламентарий.



По словам Олейника, если Зеленская не сможет доказать законность происхождения упомянутых $4 млн, то ее могут обвинить в коррупции.



«Докажите происхождение данных денег. Она тоже, как жена президента, дает декларацию каждый год о доходах, а этих доходов у нее нет в таком размере», — указал экс-нардеп.



Как отметил Олейник, $4 млн появились у Зеленской от соратника украинского лидера Тимура Миндича, который давал ей «карманные» деньги.



17 мая РИА Новости писало о том, что украинские антикоррупционные органы завершают расследование против жены Владимира Зеленского Елены, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.



При этом позднее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что данные о расследовании в отношении Зеленской не соответствуют действительности.



Ранее Ермак вышел из СИЗО под залог.