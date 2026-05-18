Война США и Израиля против Ирана
На Западе рассказали об «очередной фантазии» Трампа

Политолог Уилкинсон: США недооценивают кубинцев
Захват Кубы США — это «очередная фантазия» американского президента Дональда Трампа, но в реальности США не победят кубинцев. Об этом британскому изданию Metro заявил британский политолог, латиноамериканист и директор Международного института изучения Кубы, доктор Стивен Уилкинсон.

По его словам, продолжение блокады Кубы со стороны США и попытка военного переворота в стране станет крупнейшей трагедией в американской внешней политике за долгие годы.

«Захват Кубы — это всего лишь очередная фантазия, так же как и идея о том, что США могут победить Иран. Они недооценили иранцев, и они недооценивают кубинцев. Кубинцы — очень крепкие ребята. Они не собираются сдаваться. <…> Пытаясь восстановить свое господство над Кубой, Соединенные Штаты лишь усилят сопротивление кубинцев». — отметил он.

По словам политолога, США хотят «распустить» армию, полицию и поменять правительство на острове, поставив «колониальный режим» на тот период, пока американцы будут «восстанавливать страну».

«Проблема в том, что они вряд ли найдут много кубинцев, готовых с ними сотрудничать», — подчеркнул он.

18 мая портал Axios со ссылкой на некую «секретную информацию» сообщил, что Куба приобрела более 300 беспилотников и обсуждает удары ими по базе в Гуантанамо, американским военным кораблям и штату Флорида.

До этого, 17 мая, телеканал CNN сообщил, что власти Кубы усиливают оборону страны, опасаясь возможной атаки США. А министерство иностранных дел (МИД) Кубы в соцсетях заявило, что народ страны будет защищаться в случае нападения США.

10 мая президент США Дональд Трамп пообещал, что американцы вскоре «займутся» Кубой, и назвал ее «недееспособной страной».

Ранее в Совфеде уличили США в подготовке атаки на еще одну страну.

 
