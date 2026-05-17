Куба пообещала дать отпор США в случае нападения

Natacha Pisarenko/AP

Кубинцы будут защищаться в случае нападения со стороны США. Об этом заявило министерство иностранных дел (МИД) Кубы на своей странице в соцсети X.

«Если на Кубу нападут, она воспользуется своим правом на законную оборону», — отмечается в сообщении.

До этого министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что агрессия США вызовет гуманитарную катастрофу и «кровавую баню» в стране. Он подчеркнул, что в случае военного конфликта обе стороны понесут людские потери. По мнению Родригеса, у США нет никаких оснований для того, чтобы нападать на «маленький остров, не представляющий никакой угрозы».

В апреле Куба попыталась передать президенту США секретное письмо через неофициальные каналы, предупредив о готовности к вторжению. Остров хочет примирения с Вашингтоном и развития экономических отношений, однако Пентагон, по данным СМИ, уже активизировал планирование военной операции. Кроме того, разведывательные беспилотники США уже следят за кубинским побережьем. Чего глава Белого дома хочет от Кубы и к чему готовятся на Острове Свободы — в материале «Газеты.Ru».

22 марта заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио заявил, что вооруженные силы республики ведут подготовку на случай возможной агрессии со стороны Вашингтона. По его словам, Гавана «была бы наивной», если бы не начала подготовку военных, глядя на то, что происходит в мире.

Ранее сообщалось, что в США допускают захват бывшего лидера Кубы по венесуэльскому сценарию.

 
