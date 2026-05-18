В Совфеде уличили США в подготовке атаки на еще одну страну

Администрация президента США Дональда Трампа, скорее всего, не отказалась от смены режима на Кубе и придумывает обоснование для атаки островного государства. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал публикацию портала Axios, который 18 мая со ссылкой на некую «секретную информацию» сообщил, что Куба приобрела более 300 военных беспилотников и начала обсуждать планы по их использованию для ударов по базу в Гуантанамо, американским военным кораблям и штату Флорида.

«Администрация Трампа, судя по всему, не только не отказалась, хотя бы временно, от замысла смены режима на Кубе, но и ищет, а точнее — придумывает поводы для обоснования такой операции. В случае с Венесуэлой это были вымыслы насчет «венесуэльского наркотрафика» в США, в случае с Кубой таким вымыслом могут стать некие «300 дронов», с помощью которых крошечная Куба, находящаяся в 90 морских милях от США, якобы готовится — вы только послушайте — напасть на Флориду и ее столицу Майами», — написал Пушков.

По его словам, ссылки на «разведданные» — это «недобрая» американская традиция, которая существует уже давно и означает подготовку к «очередной интервенции». Сенатор отметил, что «наиболее яркий и классический» пример этого — разведданные о наличии у Ирака орудия массового поражения.

«Новые «разведданные», на сей раз касающиеся Кубы, выглядят как схожая операция по дезинформации с целью подготовки очередной «смены режима»», — написал он.

17 мая, телеканал CNN сообщил, что власти Кубы начали усиливать оборону страны в страхе из-за возможного вторжения США. В тот же день министерство иностранных дел (МИД) Кубы в соцсетях заявило, что народ страны будет защищаться в случае нападения США.

10 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Америка вскоре «займется» Кубой, также он назвал островное государство «недееспособной страной».

Ранее глава МИД Кубы оценил последствия возможного вторжения США.