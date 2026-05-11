Жителей Индии призвали экономить топливо и не путешествовать из-за энергетического кризиса

Премьер Индии Моди призвал граждан экономить топливо и не ездить за границу

Премьер-министр Индия Нарендра Моди на фоне энергетического кризиса призвал граждан страны отказаться от зарубежных поездок, экономить топливо и не покупать золото. Об этом сообщает News4Nation.

По словам главы правительства, нынешняя международная ситуация требует от каждого гражданина повышенной ответственности.

Моди отметил, что патриотизм проявляется не только в службе государству, но и в рациональном потреблении ресурсов в кризисный период. Он подчеркнул, что импортируемые нефтепродукты следует использовать только при необходимости, чтобы экономить валютные резервы страны.

Премьер предложил ряд мер для снижения энергопотребления, включая развитие общественного транспорта, карпулинга и железнодорожных перевозок, расширение использования электромобилей, а также переход на дистанционный формат работы.

Также премьер призвал граждан ограничить зарубежные поездки, включая отдых и проведение свадеб за границей, активнее развивать внутренний туризм и на год отказаться от необязательной покупки золота.

Отдельно он отметил необходимость перехода на солнечную энергетику.

В апреле издание The Economic Times писало, что Индия впервые с 2020 года пересматривает стратегию самообеспечения для сохранения цепочек поставок в условиях экономических потрясений. Источник отмечает, что Моди поручил правительству пересмотреть национальную стратегию развития страны Atmanirbhar Bharat («Самодостаточная Индия»).

Ранее Моди сравнил последствия войны на Ближнем Востоке с пандемией.