Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Жителей Индии призвали экономить топливо и не путешествовать из-за энергетического кризиса

Премьер Индии Моди призвал граждан экономить топливо и не ездить за границу
AP

Премьер-министр Индия Нарендра Моди на фоне энергетического кризиса призвал граждан страны отказаться от зарубежных поездок, экономить топливо и не покупать золото. Об этом сообщает News4Nation.

По словам главы правительства, нынешняя международная ситуация требует от каждого гражданина повышенной ответственности.

Моди отметил, что патриотизм проявляется не только в службе государству, но и в рациональном потреблении ресурсов в кризисный период. Он подчеркнул, что импортируемые нефтепродукты следует использовать только при необходимости, чтобы экономить валютные резервы страны.

Премьер предложил ряд мер для снижения энергопотребления, включая развитие общественного транспорта, карпулинга и железнодорожных перевозок, расширение использования электромобилей, а также переход на дистанционный формат работы.

Также премьер призвал граждан ограничить зарубежные поездки, включая отдых и проведение свадеб за границей, активнее развивать внутренний туризм и на год отказаться от необязательной покупки золота.

Отдельно он отметил необходимость перехода на солнечную энергетику.

В апреле издание The Economic Times писало, что Индия впервые с 2020 года пересматривает стратегию самообеспечения для сохранения цепочек поставок в условиях экономических потрясений. Источник отмечает, что Моди поручил правительству пересмотреть национальную стратегию развития страны Atmanirbhar Bharat («Самодостаточная Индия»).

Ранее Моди сравнил последствия войны на Ближнем Востоке с пандемией.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!