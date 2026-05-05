В ЕС заявили о самом тяжелом энергетическом кризисе всех времен

В мире наступает, возможно, самый тяжелый энергетический кризис всех времен. Такое мнение высказал еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, передает «Страна.ua».

В материале отмечается, что с начала войны США и Израиля против Ирана страны Евросоюза переплатили за импорт энергоносителей более €30 млрд.

В связи с этим ЕС готовится к дефициту топлива, прежде всего авиационного. Даже в случае скорого окончания конфликта для нормализации ситуации может потребоваться несколько лет. Брюссель наращивает резервы и рассматривает чрезвычайные меры по распределению энергоресурсов.

До этого схожую точку зрения высказал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Он сравнил нынешнюю ситуацию в мире с началом пандемии COVID-19 и призвал готовиться к крайне серьезному кризису. По его словам, многие чиновники в ЕС и Великобритании до сих пор ничего не понимают, не признают ошибок и недооценивают грядущие экономические потрясения.

