«Эпоха катастроф»: Моди рассказал о последнем десятилетии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди охарактеризовал события последних нескольких лет «десятилетием катастроф». Об этом он заявил в своей речи в Гааге, куда прибыл в рамках своего международного турне. Его слова приводит ТАСС.

«Сначала была пандемия Covid-19, затем начали вспыхивать войны, а теперь — энергетический кризис. Это десятилетие превращается в десятилетие катастроф для мира», — сказал он.

По мнению Моди, неспособность быстро решить эти проблемы, возможно, сведет на нет достижения глобального развития. Из-за этого, подчеркнул он, «огромная часть населения мира утонет в нищете».

Отмечая глобальные усилия по укреплению устойчивости экономики, Моди указал, что Индия и Нидерланды сосредоточены на создании надежных цепочек поставок.

«Индия и Нидерланды прилагают усилия для создания надежной и прозрачной цепочки поставок, которая будет готова к будущему», — добавил индийский премьер.

До этого Моди на фоне энергетического кризиса призвал граждан Индии отказаться от зарубежных поездок, экономить топливо и не покупать золото.

Ранее Моди сравнил последствия войны на Ближнем Востоке с пандемией.

 
