Война США и Израиля против Ирана
На Западе заявили о новой фазе мирового энергетического кризиса

В преддверии лета мировой энергетический кризис вступает в новую фазу на фоне конфликта вокруг Ирана. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

В публикации говорится, что почти 80 государств ввели чрезвычайные меры для защиты своих экономик, так как «мир вступает в новую, более опасную фазу энергетического кризиса», вызванного войной США и Израиля против Ирана. Дополнительную нагрузку на запасы сырой нефти, бензина, дизельного топлива и авиационного топлива создаст рост спроса на кондиционеры и туристические поездки в начале лета в северном полушарии, отмечается в материале.

Как заявил главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл, его команда сейчас изучает сценарий, при котором цена на нефть марки Brent вырастет до $180 за баррель, что приведет к резкому росту инфляции и рецессии в ряде европейских и азиатских стран.

11 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди на фоне энергетического кризиса призвал граждан страны отказаться от зарубежных поездок, экономить топливо и не покупать золото. По словам главы правительства, нынешняя международная ситуация требует от каждого гражданина повышенной ответственности.

Ранее в ЕС заявили о самом тяжелом энергетическом кризисе всех времен.

 
