В визите Трампа в Китай увидели разрушительные последствия для США

Визит президента США Дональда Трампа в Китай свидетельствует об окончании периода глобального лидерства США. Об этом пишет издание Strategic Culture.

По мнению автора публикации, «исчезла бравада» которую американский лидер прежде проявлял по отношению к Китаю. Его заявления о предъявлении требований к торговле Китая с Соединенными Штатами остались позади.

Сегодня Китай превращается в мировую экономическую державу, а США «осторожно балансируют на грани». В такой ситуации Соединенные Штаты больше не могут утаить от всего мира свою неумение оказывать давление на азиатское государство. Мир вступил в эпоху, когда «американская властность и высокомерие больше недопустимы», говорится в статье.

«Когда Вашингтон выпрашивая хоть что-то, получает лишь выговор, а взамен ничего не получает, для американской империи дни сочтены. Упадок очевиден для всего мира», — резюмировал автор.

До этого портал Daily Beast писал, что Трамп не достиг результатов ни в одном из вопросов в ходе визита в КНР.

Трамп 13-15 мая посетил Китай с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее эксперт подвел итоги визита Трампа в США.

 
