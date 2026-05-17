Российско-китайское ЭКСПО дает возможность для прямого и содержательного диалога между деловыми кругами и региональными властями двух стран. Об этом говорится в обращении президента РФ Владимира Путина к участникам выставки в Харбине, которое опубликовано на сайте Кремля.

По словам главы государства, в последние годы ЭКСПО превратилось в действительно масштабное выставочное мероприятие, которое наглядно демонстрирует достижения в российско-китайском сотрудничестве. Насыщенная программа выставки в этом году, как отметил Путин, отражает высокую динамику отношений между Москвой и Пекином. Экспозиции посвящены ключевым областям двустороннего взаимодействия: энергетике, высоким технологиям, транспорту, промышленному и аграрному секторам, а также торгово-экономическим и культурным обменам.

Юбилейное X российско-китайское ЭКСПО проходит в Харбине с 17 по 21 мая. Темой выставки в этом году стало «Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода».

До этого спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон намерен разрушить союз России с Китаем, Ираном и КНДР. Он указал, что подобных альянсов не было еще несколько лет назад и подчеркнул необходимость предотвратить их укрепление и расширение.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что дружба Китая и РФ «закалена огнем и скреплена кровью».