«Клоунада и насмешка»: в России отреагировали на выход Ермака из СИЗО

Рогов назвал клоунадой и насмешкой над украинцами выход Ермака из СИЗО

Выход экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака из СИЗО под крупный залог является клоунадой и насмешкой над украинцами. Об этом заявил в разговоре с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Тема со сбором средств для освобождения Ермака — клоунада и насмешка над жителями подконтрольных режиму Зеленского территорий. Для Ермака, пока простые люди сводят концы с концами и живут за чертою бедности и в страхе быть мобилизованными, эта сумма — сущие копейки», — сказал Рогов.

Он отметил, что слова Ермака якобы об отсутствии у него денег на оплату залога были попыткой экс-чиновника выставить себя «бессребреником».

В итоге деньги для залога собрали и легализовали через подставных публичных лиц, чтобы Ермак мог и дальше обманывать украинцев своей «бедностью», добавил Рогов.

18 мая экс-глава офиса украинского президента вышел из СИЗО под залог в 140 млн гривен — более 230 млн рублей.

14 мая Ермака заключили под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн (более 219 млн рублей).

12 мая сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около 748 млн рублей) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает.

