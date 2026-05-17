СМИ: на Украине готовят арест жены Зеленского

РИА Новости: НАБУ и САП готовят арест жены Зеленского Елены
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) готовят арест жены главы государства Владимира Зеленского Елены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Поводов для задержания супруги Зеленского у антикоррупционных органов предостаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым», — сказали агентству.

Согласно информации источника, это не тайна для украинского лидера. Утверждается, что усилил охрану своей семьи и начал «торги» с западными партнерами, говорится в материале.

Как рассказали журналистам, украинские политтехнологи рекомендуют президенту официально и публично развестись, а в СМИ запустить тезис, что последние семь лет Елена не видит мужа. Сам Зеленский якобы рассматривает данную ситуацию исключительно с точки зрения имиджевых потерь.

До этого РИА Новости сообщало, что в одном из домов элитного жилого комплекса «Династия» под Киевом должна была проживать первая леди Украины. Этот объект недвижимости строился в качестве компенсации перед ожидаемым разводом, сообщал источник.

Ранее сообщалось, что на «пленках Миндича» присутствует голос Елены Зеленской.

 
