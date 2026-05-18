Выругавшийся матом на совещании с Хинштейном чиновник объяснился

Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев, который выругался матом на онлайн-совещании с губернатором Александром Хинштейном, в беседе с Telegram-каналом Baza пояснил, что не собирался оскорблять главу региона.

По словам Зайцева, он сам не понял, как так получилось, что в эфир ворвалась фраза, в которой он посылает на три буквы. Это произошло как раз в тот момент, когда Хинштейн задал вопрос чиновнику.

Глава района заявил, что фраза была адресована людям из его кабинета, которые шумели и мешали участию в онлайн-совещании с губернатором. Чиновник утверждает, что также не понял, как и почему включился микрофон.

Инцидент произошел 18 мая во время зум-планерки с участием губернатора Курской области. Эмоциональный ответ Зайцева прозвучал после того, как Хинштейн попросил его высказаться о жалобах на перебои воды в селе Любимовка. Зайцев поспешил оправдаться. Он думал, что микрофон у него не работал, а из-за плохой связи он не услышал вопроса Хинштейна.

Хинштейн пообещал в закрытом режиме разобраться с главой Большесолдатского района. Он отметил, что у Зайцева «не только со связью проблема, но и с речевым аппаратом тоже».

Ранее губернатор Самарской области с матом уволил главу Кинельского района.