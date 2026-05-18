Стало известно, что ждет чиновника, выругавшегося матом на совещании с Хинштейном

Губернатор Курской области Александр Хинштейн пообещал в закрытом режиме разобраться с главой Большесолдатского района Владимиром Зайцевым, который во время онлайн-заседания правительства региона выругался матом. Об этом пишет ТАСС.

18 мая во время зум-планерки с участием Хинштейна Зайцев позволил себе нецензурную брань. Эмоциональный ответ чиновника прозвучал после того, как губернатор попросил его высказаться о жалобах на перебои воды в селе Любимовка. Чиновник некоторое время не отвечал, а когда его микрофон включился, участники совещания услышали, как он посылает кого-то на три буквы.

После этого Зайцев попытался оправдаться. Он отметил, что из-за плохой связи не услышал вопрос Хинштейна. Также он думал, что микрофон у него не работал. Чиновник заявил, что нецензурная лексика была адресована кому-то в его кабинете.

«Не только со связью проблема у вас, но и с речевым аппаратом тоже», — сказал Хинштейн в ответ.

Губернатор Курской области пообещал разобраться в этом вопросе позже, «в более закрытом режиме».

Ранее Хинштейн рассказал о «нитях» клубка преступных связей при возведении курской линии обороны.