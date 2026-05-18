Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Стало известно, что ждет чиновника, выругавшегося матом на совещании с Хинштейном

Хинштейн пообещал разобраться с выругавшимся матом главой района
Александр Кряжев/РИА Новости

Губернатор Курской области Александр Хинштейн пообещал в закрытом режиме разобраться с главой Большесолдатского района Владимиром Зайцевым, который во время онлайн-заседания правительства региона выругался матом. Об этом пишет ТАСС.

18 мая во время зум-планерки с участием Хинштейна Зайцев позволил себе нецензурную брань. Эмоциональный ответ чиновника прозвучал после того, как губернатор попросил его высказаться о жалобах на перебои воды в селе Любимовка. Чиновник некоторое время не отвечал, а когда его микрофон включился, участники совещания услышали, как он посылает кого-то на три буквы.

После этого Зайцев попытался оправдаться. Он отметил, что из-за плохой связи не услышал вопрос Хинштейна. Также он думал, что микрофон у него не работал. Чиновник заявил, что нецензурная лексика была адресована кому-то в его кабинете.

«Не только со связью проблема у вас, но и с речевым аппаратом тоже», — сказал Хинштейн в ответ.

Губернатор Курской области пообещал разобраться в этом вопросе позже, «в более закрытом режиме».

Ранее Хинштейн рассказал о «нитях» клубка преступных связей при возведении курской линии обороны.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!