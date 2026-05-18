Глава района в Курской области выругался матом на планерке с губернатором

Mash: глава района в Курской области ответил Хинштейну матом во время планерки

Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев выругался нецензурными словами во время зум-планерки с участием губернатора региона Александра Хинштейна. По данным Mash, чиновник думал, что в этот момент микрофон был выключен.

Эмоциональный ответ Зайцева прозвучал после того, как Хинштейн спросил его о жалобах на перебои воды в селе Любимовка. Совещание транслировалось в режиме онлайн.

«Да *** (уйди. — «Газета.Ru») ты **** (послал на три буквы. — «Газета.Ru») отсюда», — сказал глава Большесолдатского района.

После этого Зайцев попытался оправдаться. Он думал, что микрофон у него не работал, а из-за плохой связи он не услышал вопроса Хинштейна. Чиновник заявил, что мат предназначался кому-то из его кабинета.

В Mash отметили, что после того, как технические проблемы были решены, глава района все-таки отчитался по ситуации с водой. Хинштейн пообещал обсудить поведение Зайцева на совещании позже.

«Не будем сейчас углубляться. Отдельно разберемся с главой, что у нас со связью и что с отдельными услышанными нами комментариями», — отреагировал губернатор и переключился на другой муниципалитет.

До этого Хинштейн раскритиковал губернатора Запорожской области.

Ранее Хинштейн рассказал о «нитях» клубка преступных связей при возведении курской линии обороны.