Замгубернатора Самарской области покидает свой пост

Вице-губернатор Дмитрий Яковлев покидает правительство Самарской области. Об этом на оперативном заседании сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев, пишет kp.ru.

На прощание губернатор поблагодарил Яковлева за работу и наградил его почетным знаком «За служение людям».

Дмитрий Яковлев начал работать в правительстве Самарской области осенью 2024 года. Тогда он был назначен на должность помощника губернатора по вопросам развития профессионального спорта и созданию объектов спортивной инфраструктуры. В декабре того же года Самарская губернская дума согласовала его кандидатуру на пост вице-губернатора региона. Слухи об отставке чиновника начали появляться в начале мая 2026 года.

Яковлев также является председателем совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов». Этот пост сохранится за ним.

13 мая президент России Владимир Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. Временно исполнять обязанности главы Белгородской области будет генерал-майор Александр Шуваев, который является участником боевых действий на Украине. Врио губернатора Брянской области назначен выпускник «школы губернаторов» Егор Ковальчук.

Ранее бывший замминистра природы Денис Буцаев покинул РФ сразу после отставки.