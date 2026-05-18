Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Замгубернатора Самарской области покидает свой пост

Вице-губернатор Дмитрий Яковлев покидает правительство Самарской области
Самарская область/VK

Вице-губернатор Дмитрий Яковлев покидает правительство Самарской области. Об этом на оперативном заседании сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев, пишет kp.ru.

На прощание губернатор поблагодарил Яковлева за работу и наградил его почетным знаком «За служение людям».

Дмитрий Яковлев начал работать в правительстве Самарской области осенью 2024 года. Тогда он был назначен на должность помощника губернатора по вопросам развития профессионального спорта и созданию объектов спортивной инфраструктуры. В декабре того же года Самарская губернская дума согласовала его кандидатуру на пост вице-губернатора региона. Слухи об отставке чиновника начали появляться в начале мая 2026 года.

Яковлев также является председателем совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов». Этот пост сохранится за ним.

13 мая президент России Владимир Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. Временно исполнять обязанности главы Белгородской области будет генерал-майор Александр Шуваев, который является участником боевых действий на Украине. Врио губернатора Брянской области назначен выпускник «школы губернаторов» Егор Ковальчук.

Ранее бывший замминистра природы Денис Буцаев покинул РФ сразу после отставки.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!