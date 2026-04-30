СМИ: экс-замминистра природы уехал из России сразу после отставки

Ушедший в отставку с должности замминистра природных ресурсов и экологии, бывший глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев покинул Россию. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника: один – близкий к следствию, два других – из госструктур.

По информации собеседников издания, Буцаев оперативно уехал из России через Минск сразу после получения распоряжения об отставке 22 апреля.

В конце апреля в отношении административного директора РЭО Юрия Валдаева было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Один из источников «Ведомостей» подтвердил эту информацию. Другой сообщил, что дела были также возбуждены в отношении топ-менеджеров компании Екатерины Степкиной и Максима Щербакова. В материалах уголовных дел фигурирует в том числе и Буцаев, уточнили в издании.

Представитель РЭО заявил, что деятельность предприятия продолжается в обычном режиме, несмотря на следствие. В Минприроды РФ и в полиции пока не комментируют ситуацию. Телефон Буцаева выключен.

По данным «Царьграда», дело против Буцаева связано с хищением бюджетных средств при реализации мусорной реформы. Именно он, будучи руководителем РЭО, распределял субсидии среди операторов.

Денис Буцаев был гендиректором Российского экологического оператора с 2020 года по март 2025-го. В марте 2025 года стал замглавы Минприроды РФ. 23 апреля 2026 года в ведомстве сообщили, что он ушел в отставку по собственному желанию.

