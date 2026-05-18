Песков анонсировал оперативное совещание Путина с членами Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин 18 мая проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

Песков уточнил, что совещание пройдет сегодня в середине дня. Какой теме оно будет посвящено, он раскрывать не стал.

«Он (Путин. — «Газета.Ru») обозначит тему, как это обычно делает», — анонсировал представитель Кремля.

Кроме того, на этой рабочей неделе Путин проведет несколько рабочих встреч и будет готовиться к официальному визиту в Китай.

До этого Путин заявил, что основой безопасности России является экономический суверенитет, без которого «невозможен никакой другой суверенитет». По словам главы государства, молодые предприниматели и бизнес-сообщество внесли значительный вклад в возрождение сельского хозяйства, строительного комплекса и развитие современных сервисов. Эти достижения, как отметил президент, стали основой для укрепления независимости России в ключевых сферах.

Президент России подчеркивал, что безопасность страны является для него самым главным.

Ранее Путин раскрыл, как Россия хочет завершить СВО.