Путин заявил, что безопасность России — самое главное для него

Президент России Владимир Путин заявил, что безопасность РФ является для него самым главным. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, пишет РИА Новости.
Начну с безопасности России, потому что для меня это — самое главное», — сказал он.
Он добавил, что укрепление суверенитета и независимости в экономике, финансах России означает повышение безопасности страны.
Путин также добавил, что Россия благодарна партнерам по БРИКС за попытки помочь в урегулировании конфликта на Украине.
22 октября в Казани стартовал трехдневный саммит БРИКС. Встреча в формате «БРИКС+/аутрич» состоялась 24 октября и стала заключительным заседанием в рамках данного мероприятия.
Всего в саммите приняли участие лидеры более 20 стран и руководители ряда международных организаций. В том числе в Казань прилетел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов.