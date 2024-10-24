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Путин заявил, что безопасность России — самое главное для него

Путин: безопасность России для меня — это самое главное

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что безопасность РФ является для него самым главным. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, пишет РИА Новости.

Начну с безопасности России, потому что для меня это — самое главное», — сказал он.

Он добавил, что укрепление суверенитета и независимости в экономике, финансах России означает повышение безопасности страны.

Путин также добавил, что Россия благодарна партнерам по БРИКС за попытки помочь в урегулировании конфликта на Украине.

22 октября в Казани стартовал трехдневный саммит БРИКС. Встреча в формате «БРИКС+/аутрич» состоялась 24 октября и стала заключительным заседанием в рамках данного мероприятия.

Всего в саммите приняли участие лидеры более 20 стран и руководители ряда международных организаций. В том числе в Казань прилетел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов.

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