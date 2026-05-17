Война США и Израиля против Ирана
Эксперт рассказал, откуда могли запускать дроны для атаки на Подмосковье

Военный эксперт Кнутов: подмосковье могли атаковать с территории Украины
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для атаки на Московскую область могли запускать с территории Украины. Об этом заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, украинские военные постоянно модернизируют дроны. Дальности полета добиваются за счет более дешевых компонентов. Например, использовать вместо металла композитные материалы, объяснил специалист. Также БПЛА могут оснащать более мощными двигателями.

«Рваный полет используют, то есть он летит с работающим двигателем, планирует, потом снова летит с работающим двигателем, потом снова планирует. Они все время придумывают какие-то вещи, которые позволяют увеличить дальность», — сказал Кнутов.

В ночь на 17 мая столичный регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 120 дронов, пытавшихся атаковать город. В результате падения обломков на землю в российской столице пострадали 12 человек.

Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, один из беспилотников врезался в частный жилой дом в Химках. В результате одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы, еще один человек оказался под завалами. На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники оперативных служб.

Более того, в Истре пострадали четыре человека — одна женщина и трое мужчин. В Мытищах после атаки БПЛА не спасли двух человек.

Ранее Захарова отреагировала на атаки ВСУ на Подмосковье.

 
