Военный эксперт назвал возможную тактику ВСУ, используемую при налетах на Москву

Военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при атаке на Москву и Московскую область прибегли к тактике так называемых «звездных налетов». Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, этот прием подразумевает нанесение ударов одновременно с нескольких направлений, что значительно затрудняет работу систем ПВО.

Эксперт отметил, что понятие «звездные налеты» использовалось еще в годы Великой Отечественной войны. Тогда немецкие военные наносили удары с разных сторон практически одновременно, чтобы осложнить работу советской ПВО. Кнутов предположил, что налет на Москву также был «звездным» — беспилотники летели с разных направлений в одно и то же время.

Несмотря на массированность и сложность атаки, ПВО Москвы со своей задачей справилась, добавил эксперт.

Атака беспилотников ВСУ на Москву в ночь на 17 мая стала самой масштабной за более чем год: только с полуночи силы ПВО сбили 81 дрон, а за сутки — свыше 120.

Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий масштабная атака дронов ВСУ на Москву и Подмосковье свидетельствует о крайней стадии агонии Киева. По его словам, мирные граждане снова стали мишенями для мести украинской армии за ее провалы на фронте.

Ранее Киев предупредили о последствиях за налет беспилотников ВСУ на Москву.

 
