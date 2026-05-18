Украинские СМИ сообщили, что за Ермака внесли многомиллионный залог

Страна.ua: на Украине за Ермака внесли залог в 140 млн гривен
За бывшего главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака внесли залог в 140 млн гривен — более 230 млн рублей. Об этом сообщил высший антикоррупционный суд Украины, передает «Страна.ua».

«Ермак выходит из СИЗО: за него внесена полная сумма залога — 140 млн грн», — говорится в сообщении.

Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал в своем Telegram-канале, что вся сумма для внесения залога за Ермака уже собрана и по всей вероятности он сможет выйти из СИЗО 18 мая.

До этого Железняк рассказал, что сумму собирали «с мира по копейке». По его словам, деньги поступали из сомнительных источников. Друзьям экс-главы президентского офиса пришлось объяснять финансовым организациям, что никаких последствий для них не будет.

Деньги на залог попросили даже у американского актера и режиссера Шона Пенна. По словам Железняка, артист сказал, что «немедленно» поможет своему «другу с Украины, которого так уважает», но средств от Пенна на залог для экс-главы офиса президента в итоге не поступало, подчеркнул депутат.

Ранее на Западе увидели связь между арестом Ермака и словами Путина о завершении конфликта.

 
