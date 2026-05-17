«Залог уже собран»: депутат Рады назвал возможную дату выхода Ермака из СИЗО

Нардеп Железняк: Ермак может 18 мая выйти из СИЗО под залог
Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак может выйти из СИЗО утром понедельника, 18 мая, поскольку деньги для выплаты залога уже собрали. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Завтра утром уже должны выпустить Ермака из СИЗО... Там залог уже собран, как только ВАКС (Высший антикоррупционный суд — прим. ред.) начнет работать, дадут все документы для выхода под залог», — написал парламентарий.

До этого Железняк рассказал, что сумму собирали «с мира по копейке». По его словам, деньги поступали из сомнительных источников. Друзьям экс-главы президентского офиса пришлось объяснять финансовым организациям, что никаких последствий для них не будет.

Деньги попросили даже у американского актера и режиссера Шона Пенна. По словам Железняка, после этого артист сказал, что «немедленно» поручает «своему финансовому менеджеру помочь другу с Украины, которого так уважает». Однако средств от Пенна на залог для экс-главы офиса президента в итоге не поступало, подчеркнул депутат.

14 мая Ермака заключили под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Его обвиняют в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Сам бывший чиновник свою вину отрицает.

