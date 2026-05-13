Захарова сыронизировала над гадалкой Ермака и сделала Зеленскому предложение

Захарова: Зеленский может «отменить» удары ВС России с помощью указа и гадалки

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова с иронией отреагировала на заявление Владимира Зеленского, который связал одну из крупнейших российских атак на Украину с визитом американского президента Дональда Трампа в Китай. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат в своей публикации предложила украинскому лидеру издать указ, который бы запретил нанесение каких-либо ударов по территории Украины.

«Делов-то: парад в Москве «разрешил», значит, и атаку с таким же успехом «отменит», — подчеркнула дипломат.

Кроме того она отметила, что «гадалка» Ермака, к услугам которой прибегали для нанесения ущерба антикоррупционным структурам, теперь свободна и, возможно, сможет помочь с «шаманством». Вданном случае она намекала на бывшего главу офиса президента Украины.

13 мая стало известно, что Андрей Ермак переписывался с человеком по имени «Вероника Феншуй Офис», обсуждая возможные назначения, а также присылал неизвестному адресату даты рождения кандидатов.

Ранее Ушаков высмеял скандальный приказ Зеленского о параде в Москве.